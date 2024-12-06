  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Хет-трик летнего новичка орлов. Лацио - Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хет-трик летнего новичка орлов. Лацио - Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча

Италия

Это был его вечер

Хет-трик летнего новичка орлов. Лацио - Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лацио" обыграл "Наполи" в домашнем поединке 1/8 финала Кубка Италии.

Три гола в составе хозяев забил Тиджани Нослин, у подопечных Антонио Конте отличился Джованни Симеоне.

В четвертьфинале турнира "Лацио" встретится с победителем пары "Интер" - "Удинезе".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Кубок Италии. 1/8 финала

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи" 3:1

Голы: Нослин 32, 41, 50 - Симеоне 36

Нереализованный пенальти: Дзакканьи 21 (вратарь)

По теме
yellow-arrow
Конкурент для Довбика?! Рома хочет подписать нападающего и полузащитника из Эвертона
yellow-arrow
Аталанта - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.12.2024
yellow-arrow
Марко Барони похвалил игру подопечного, который отметился хет-триком в ворота Наполи
Кубок Италии Лацио (Рим) Наполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости