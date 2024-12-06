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Хет-трик летнего новичка орлов. Лацио - Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча
Это был его вечер
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" обыграл "Наполи" в домашнем поединке 1/8 финала Кубка Италии.
Три гола в составе хозяев забил Тиджани Нослин, у подопечных Антонио Конте отличился Джованни Симеоне.
В четвертьфинале турнира "Лацио" встретится с победителем пары "Интер" - "Удинезе".
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Кубок Италии. 1/8 финала
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Наполи" 3:1
Голы: Нослин 32, 41, 50 - Симеоне 36
Нереализованный пенальти: Дзакканьи 21 (вратарь)
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