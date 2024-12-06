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"Мне нужно было видеть на поле тех, кто...". Конте не разочарован вылетом Наполи из Кубка Италии
Теперь они сосредоточатся исключительно на чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в поединке 1/8 финала Кубка Италии "Наполи" на выезде уступил "Лацио" со счетом 1:3. Оба тренера выпустили на этот матч резервный состав и Антонио Конте отметил, что он не разочарован результатом игры, поскольку увидел полную самоотдачу от своих игроков.
"Жаль быть вне соревнований, но мы знали о рисках... Сегодня мне нужно было видеть на поле тех, кто играл очень мало в эти первые пять месяцев, и кто заслуживал быть на поле после тяжелых тренировок. Было правильно дать пространство людям, которые вносят свой вклад в нашу турнирную позицию на этом первом этапе, отдавая все силы на тренировках. Я сделал это с Палермо и сделал это снова сегодня. Для меня это также форма уважения к моим игрокам. У меня также были положительные моменты, команда хорошо отреагировала после гола, сравняв счет и владея мячом, который мы делили поровну с "Лацио". Наверное, мы могли бы сделать что-то больше в ситуациях после пропущенных голов, особенно при розыгрыше стандартов. Но в целом я не разочарован, потому что видел полную самоотдачу команды. Каждый внес свой вклад, чтобы попытаться пройти в дальнейшую стадию турнира. Сейчас мы смотрим вперед и думаем только о себе, чтобы совершенствоваться и сосредоточиться на чемпионате", - подчеркнул Антонио Конте.
Отметим, что следующий поединок в Серии А "Наполи" также проведет с "Лацио", который состоится 8 декабря на стадионе "Диего Армандо Марадона".
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