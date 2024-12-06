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Марко Барони похвалил игру подопечного, который отметился хет-триком в ворота Наполи
Бело-голубые приятно удивляют в этом сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/8 финала Кубка Италии "Лацио" переиграл "Наполи" со счетом 3:1. Главным героем этой встречи стал нападающий римлян Тиджани Нослин, который отметился хет-триком против команды Конте. Тренер "бело-голубых" Марко Барони после матча похвалил нидерландца за его вклад в выход в четвертьфинал турнира.
"Я знаю его давно, и когда клуб рассказал мне о нем, я дал согласие. Летом мы оставили важных игроков, людей, которые творили историю этого клуба. У Нослина есть качество, он порядочный парень. Он всегда хочет совершенствоваться, и он всегда тренируется оптимально. Он может сильно вырасти, но мы ждем его.Я поздравил ребят, потому что они сыграли важный матч. Я хочу, чтобы команда всегда играла в мяч, в атакующий футбол. Ребята шли за мной с самого начала со смелостью. Рост идет быстро, но заслуга в этом только их заслуга. Здесь царит культура труда, все без проблем следуют за мной и моим персоналом. Каждый участвует в работе с максимальной отдачей. Я убежден, что эта команда имеет много возможностей для совершенствования", - цитирует Барони Tutto Sport.
Добавим, что следующий матч "Лацио" сыграет в Серии А 8 декабря против "Наполи".
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