Конкурент для Довбика?! Рома хочет подписать нападающего и полузащитника из Эвертона

"Рома" проводит ужасный сезон: римляне находятся на 15-м месте, а команду уже возглавил третий тренер за последние несколько месяцев. Учитывая такие результаты, в зимнее трансферное окно "джаллоросси" хотят пополнить свой состав.

Сообщается, что Клаудио Раньери хочет видеть Абдулайе Дукуре и Бету из "Эвертона". Нападающий "ирисок" должен подстраховывать Артема Довбыка, зато Дукуре может заменить Энцо Ле Фе, единственного полевого игрока, которого тренер "Ромы" еще не задействовал. Отметим, что Дэн Фридкин является владельцем обоих клубов, поэтому римляне не будут иметь серьезных препятствий для осуществления таких трансферов.

Добавим, что Бету в этом сезоне сыграл 12 матчей (4 гола + 1 ассист), зато Абдулайе Дукуре 13 раз появлялся на футбольном поле и записал на свой счет один забитый мяч.