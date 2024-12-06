Игрока Милана обвиняют в нападении на двух женщин

Скандал в Италии. Тео Эрнандеса обвиняют в нападении на двух молодых девушек в частном клубе в Милане. Об этом сообщил на своем канале Фабрицио Корона, бывший папарацци и скандальный писатель.

Корона опубликовал видео, на которых видно, как футболист нападает на девушек, одна из которых сидит рядом с ним, а другая прижата к столу. Эти кадры, которые были в распоряжении владельца ночного клуба и других свидетелей, не были доведены до сведения властей. В документе между адвокатом Эрнандеса и владельцем клуба говорится о том, что последний попросил 65 000 евро для возмещения ущерба и еще 30 000 евро для удаления видеозаписей.

Несмотря на то, что Корону попросили не показывать видео, он сообщил об инциденте в полицию, считая, что дело заслуживает внимания общественности. Сейчас ни "Милан", ни Тео Эрнандес не комментируют это дело.