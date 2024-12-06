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Известный журналист опроверг слухи, связывающие звездного нападающего Лилля с переходом в Интер

Италия

Большое количество европейских топ-клубов следит за этим талантливым игроком

Известный журналист опроверг слухи, связывающие звездного нападающего Лилля с переходом в Интер

Getty Images/Global Images Ukraine

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Как отметил журналист Флориан Плеттенберг, 24-летний Джонатан Дэвид не является близким к переходу в "Интер Милан", несмотря на слухи, которые начали активно распространяться в последнее время.

Зато отмечается, что за ситуацией с контрактом нападающего французского "Лилля" наблюдают другие топ-клубы Европы. Между игроком сборной Канады и руководством все еще продолжаются переговоры относительно нового соглашения, однако стороны пока не достигли договоренности.

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"Бавария" и несколько английских клубов продолжают следить за Джонатаном Дэвидом, действующий контракт которого заканчивается летом 2025 года, то есть игрок может стать свободным агентом в следующем году.

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В этом сезоне Дэвид провел 22 матча за "Лилль" во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться 15 голами и двумя ассистами. Его стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Интер (Милан) Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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