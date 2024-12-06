Серия А объявила имя лучшего тренера в ноябре

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини был признан лучшим тренером Серии А в ноябре.

В прошлом месяце "Аталанта" под руководством Гасперини одержала победы над "Наполи" (0:3), "Удинезе" (2:1) и "Парма" (1:3).

Добавим, что сейчас подопечные Джан Пьеро занимают второе место в турнирной таблице Серии А. Команда имеет 31 балл.