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Серия А объявила имя лучшего тренера в ноябре

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Серия А объявила имя лучшего тренера в ноябре

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини был признан лучшим тренером Серии А в ноябре.

В прошлом месяце "Аталанта" под руководством Гасперини одержала победы над "Наполи" (0:3), "Удинезе" (2:1) и "Парма" (1:3).

Добавим, что сейчас подопечные Джан Пьеро занимают второе место в турнирной таблице Серии А. Команда имеет 31 балл.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Наполи Удинезе Парма
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