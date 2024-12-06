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Серия А объявила имя лучшего тренера в ноябре
Кто это?
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини был признан лучшим тренером Серии А в ноябре.
В прошлом месяце "Аталанта" под руководством Гасперини одержала победы над "Наполи" (0:3), "Удинезе" (2:1) и "Парма" (1:3).
Добавим, что сейчас подопечные Джан Пьеро занимают второе место в турнирной таблице Серии А. Команда имеет 31 балл.
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