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Хавбек Фиорентины больше не сможет играть в футбол в Италии
Бове согласился на имплантацию кардиовертера-дефибриллятора
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
У полузащитника "Фиорентины" Эдоардо Бове во время матча против "Интера" произошла остановка сердца, врачи рекомендовали ему имплантацию кардиовертера-дефибриллятора.
Бове согласился на эту процедуру, однако это означает, что он больше не сможет играть в профессиональный футбол в Италии.
МРТ-обследование выявило у 22-летнего игрока рубцовую ткань в левом желудочке сердца, что и могло привести к остановке сердца во время матча. Для того, чтобы избежать повторения подобных ситуаций, врачи рекомендовали установить кардиостимулятор.
Но согласно итальянскому законодательству, футболисты, которым имплантированы кардиостимуляторы, не могут участвовать в контактных видах спорта.
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