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Хавбек Фиорентины больше не сможет играть в футбол в Италии

Италия

Бове согласился на имплантацию кардиовертера-дефибриллятора

Хавбек Фиорентины больше не сможет играть в футбол в Италии

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

У полузащитника "Фиорентины" Эдоардо Бове во время матча против "Интера" произошла остановка сердца, врачи рекомендовали ему имплантацию кардиовертера-дефибриллятора.

Бове согласился на эту процедуру, однако это означает, что он больше не сможет играть в профессиональный футбол в Италии.

МРТ-обследование выявило у 22-летнего игрока рубцовую ткань в левом желудочке сердца, что и могло привести к остановке сердца во время матча. Для того, чтобы избежать повторения подобных ситуаций, врачи рекомендовали установить кардиостимулятор.

Но согласно итальянскому законодательству, футболисты, которым имплантированы кардиостимуляторы, не могут участвовать в контактных видах спорта.

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Источник:
Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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