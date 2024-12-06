Хавбек Фиорентины больше не сможет играть в футбол в Италии

У полузащитника "Фиорентины" Эдоардо Бове во время матча против "Интера" произошла остановка сердца, врачи рекомендовали ему имплантацию кардиовертера-дефибриллятора.

Бове согласился на эту процедуру, однако это означает, что он больше не сможет играть в профессиональный футбол в Италии.

МРТ-обследование выявило у 22-летнего игрока рубцовую ткань в левом желудочке сердца, что и могло привести к остановке сердца во время матча. Для того, чтобы избежать повторения подобных ситуаций, врачи рекомендовали установить кардиостимулятор.

Но согласно итальянскому законодательству, футболисты, которым имплантированы кардиостимуляторы, не могут участвовать в контактных видах спорта.