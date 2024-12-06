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Ювентус определился с лучшим игроком в ноябре
Кто получил награду?
Getty Images/Global Images Ukraine
По итогам ноября правый вингер "Ювентуса" Франсишку Консейсау во второй раз подряд был признан лучшим игроком туринского клуба.
Церемония награждения состоится перед домашним матчем "Ювентуса" против "Болоньи" в субботу, 7 декабря.
Abbiamo raccolto i vostri voti! ????️— JuventusFC (@juventusfc) December 6, 2024
MVP ⚪️⚫️ del mese di novembre è... Chico Conceicao! ????????
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Добавим, что Франсишку в текущем сезоне забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 13 матчах.
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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