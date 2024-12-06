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Ювентус определился с лучшим игроком в ноябре

Италия

Кто получил награду?

Ювентус определился с лучшим игроком в ноябре

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По итогам ноября правый вингер "Ювентуса" Франсишку Консейсау во второй раз подряд был признан лучшим игроком туринского клуба.

Церемония награждения состоится перед домашним матчем "Ювентуса" против "Болоньи" в субботу, 7 декабря.

Добавим, что Франсишку в текущем сезоне забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 13 матчах.

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Ювентус (Турин) Франсишку Консейсау
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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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