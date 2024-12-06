Ювентус определился с лучшим игроком в ноябре

По итогам ноября правый вингер "Ювентуса" Франсишку Консейсау во второй раз подряд был признан лучшим игроком туринского клуба.

Церемония награждения состоится перед домашним матчем "Ювентуса" против "Болоньи" в субботу, 7 декабря.

Abbiamo raccolto i vostri voti! ????️



MVP ⚪️⚫️ del mese di novembre è... Chico Conceicao! ????????



Powered by @EASPORTSFC — JuventusFC (@juventusfc) December 6, 2024

Добавим, что Франсишку в текущем сезоне забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 13 матчах.