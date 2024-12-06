Серия А. Первая уверенная домашняя победа Интера за долгое время

Серия А. 15-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Парма" 3:1

Голы: Димарко 40, Барелла 53, М. Тюрам 66 - Дармиан 81 (автогол)

"Интер": Зоммер, Биссек (Паласиос 90+2), Де Фрай, А. Бастони (Дармиан 75), Думфриз, Чалханоглу (Асллани 71), Барелла, Мхитарян, Димарко (Бьюкенен 71), Лаутаро Мартинес, М. Тюрам (Корреа 70)

"Парма": Сузуки, Эно, Дельпрато, Балог (Леони 12), Валери (Валенти 74), Сом, Кейта (Эрнани 60), Ман, Канчелльери (Мохамед 75), Михайла, Бонни (Алмквист 60)

Предупреждения: Димарко 64 - Кейта 10

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Именно дома "Интеру" непросто играть в последнее время. В гостях в последние недели он добывал и 3:0, и 5:0, причем 5:0 - в предыдущем завершившемся гостевом матче (матч против "Фиорентины" не был доигран из-за проблем со здоровьем Эдоардо Бове). А вот дома с разницей более одного мяча в лиге не побеждал с августа, во всех турнирах - со второго октября. Сегодня наконец-то победил.

"Парма" могла продлить эту незавидную домашнюю серию "нерадзурри". В ее резюме в этом сезоне гостевые ничьи с "Ювентусом" и "Болоньей", причем "Юве" она совершенно замучила в позапрошлом гостевом матче и справедливо добыла 2:2. "Наполи" в гостях уступила лишь в добавленное время, ведя в счете на 90-ой минуте. Еще и дома переиграла "Милан" и "Лацио", причем последнего - шесть дней тому.

Впрочем, сегодня она не выдержала. Боролась, но проиграла сопернику, который выглядел на несколько голов выше. По ударам по воротам "Интер" выиграл матч со счетом 18:4, а по ударам в створ - 5:1. Еще и не напрягаясь и не владея мячом слишком уж много (57 процентов).

На восьмой минуте ВАР заметил, что фол на Лаутаро начался до штрафной и отменил пенальти. Чалханоглу дважды пробивал издали - очень близко. После пяток Лаутаро и Мхитаряна Думфриз прорвался справа и попал в стойку. Лаутаро не попал с пяти метров. Но и "Парма" отвечала. Сом прорвался в штрафную и пробил немного неточно, Канчелльери пробивал с довольно острого угла, и Зоммер отбил.

В раздевалку гранд все же забил. Мхитарян отдал вперед, Димарко подработал пяткой, проскочил этим мимо защитника и пробил точно с непростого угла. Забил и в начале второго тайма. Мхитарян в падении с левого фланга со своей половины поля отдал класснейший пас, Барелла пробежал, уже в штрафной убрал защитника и забил. Арбитр свистнул офсайд, но ВАР после долгой проверки его поправил.

Сузуки тащил удар головой Лаутаро почти в упор, но с ударом Тюрама в упор уже не имел никаких шансов справиться. Тогда Чалханоглу навесил угловой, и Биссек подправил. На чем матч можно было заканчивать. Хотя "Парма" гол престижа нашла. Вышедший на замену Дармиан в борьбе с защитником срезал мяч в собственные ворота. Что, впрочем, ничего не изменило.

Прямо сейчас Топ-3 равна по отыгранным матчам. "Наполи" первый, но опережает "Аталанту" и "Интер" лишь на одно очко. У "Пармы" же больше матчей, чем у всех ее конкурентов в борьбе против вылета, но она ныне 11-ая с гандикапом над 18-ым местом в четыре очка.