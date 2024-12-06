"Недостаточно просто выложиться на все 100%". Тренер Пармы высказался о поражении против Интера

После поражения от "Интера" со счетом 3:1 на "Сан-Сиро", главный тренер "Пармы" Фабио Пеккья признал преимущество соперника.

"Чтобы победить такую команду как "Интер", часто недостаточно просто выложиться на все сто процентов.

Я всегда буду просить своих игроков атаковать, даже если мы проигрываем 3:1. Чтобы победить, нужно забивать голы. Клуб имеет четкую стратегию, у нас есть игроки, которым нужно набираться опыта на поле, и я вижу, как они прогрессируют с каждой игрой", - сказал Фабио.