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"Недостаточно просто выложиться на все 100%". Тренер Пармы высказался о поражении против Интера
Пеккья поделился своими эмоциями после поражения от Интера
Getty Images/Global Images Ukraine
После поражения от "Интера" со счетом 3:1 на "Сан-Сиро", главный тренер "Пармы" Фабио Пеккья признал преимущество соперника.
"Чтобы победить такую команду как "Интер", часто недостаточно просто выложиться на все сто процентов.
Я всегда буду просить своих игроков атаковать, даже если мы проигрываем 3:1. Чтобы победить, нужно забивать голы. Клуб имеет четкую стратегию, у нас есть игроки, которым нужно набираться опыта на поле, и я вижу, как они прогрессируют с каждой игрой", - сказал Фабио.
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