Пулишич получил травму в матче Аталанта - Милан

В матче Серии А "Аталанта" - "Милан" Кристиан Пулишич был вынужден покинуть поле из-за травмы лодыжки.

На 32-й минуте поединка Пулишич подвергся грубому фолу со стороны Марио Пашалича.

Несмотря на боль, американский футболист попытался продолжить игру, но уже через несколько минут он не смог больше выдерживать нагрузку и был заменен Рубеном Лофтус-Чиком.