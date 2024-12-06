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Пулишич получил травму в матче Аталанта - Милан
У футболиста травма лодыжки
AC Milan
В матче Серии А "Аталанта" - "Милан" Кристиан Пулишич был вынужден покинуть поле из-за травмы лодыжки.
На 32-й минуте поединка Пулишич подвергся грубому фолу со стороны Марио Пашалича.
Несмотря на боль, американский футболист попытался продолжить игру, но уже через несколько минут он не смог больше выдерживать нагрузку и был заменен Рубеном Лофтус-Чиком.
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Источник:si
Опубликовал: Екатерина Власова
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