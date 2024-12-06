Серия А. Аталанта - Милан 2:1. Подтверждение таблицы, пусть и позднее

Серия А. 15-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Милан" 2:1

Голы: Де Кетеларе 12, Лукман 87 - Мората 22

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити (Коссуну 76), Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери (Скальвини 90+2), Пашалич (Самарджич 76), Де Кетеларе (Ретеги 76), Лукман (Брешианини 90)

"Милан": Маньян, Рояль, Тиав, Габбия, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса (Чуквуэзе 90), Пулишич (Лофтус-Чик 38), Леау, Мората (Абрахам 78)

Предупреждения: Де Кетеларе 55, Белланова 71

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Никакого сюрприза в этом результате нет. "Аталанта" добыла девятую победу в лиге подряд, повторив рекорд клуба, установленный в 2020-ом году, усилила рекорд клуба по набранным очкам в Серии А с начала сезона - 33, одержала 12-ую победу в 13-ти последних матчах во всех турнирах. Да даже забила как минимум два мяча в 12-ом домашнем матче лиги подряд. Так что все логично.

"Милан" также подтвердил логику. Он выиграл три предыдущих матча во всех турнирах. В двух последних разгромив - 3:0 и 6:1, что позволило Паулу Фонсеке говорить об обретенном балансе, найденном пути, о существенном усилении и упорядочивании обороны. Но громил он ведь всего лишь "Эмполи" и "Сассуоло", а до этого играл крайне неуверенно, нестабильно. В лиге он без двух побед подряд с сентября.

Сегодня "россонери" играли довольно упорядоченно в обороне и в центре поля. Много сопернику не позволяли, сковывали его. И сами кое-что организовывали. Можно сказать, что "Аталанте" было тяжело уже в четвертом матче лиги подряд. Но, как и "Рому" в предыдущем туре, она в итоге дожала. Вырвав победу в концовке матча, как и год назад дома против этого же "Милана" (тогда на 95-ой минуте).

Итоговый счет матча по ударам по воротам - 17:6, в створ - 8:2. Так что язык не повернется говорить о несправедливости победы "нерадзурри". Хотя их соперник действительно осложнял им жизнь сегодня, а семь из 17-ти ударов по воротам и пять из восьми - в створ - пропустил после 77-ой минуты. До этой минуты держа статистику и реально игру на приличном уровне.

Уже на первой минуте Пулишич промчал справа, и его удар отбивал Карнезекки, а Муса не сумел достать мяч как следует на добивании. Пашалич ответил ударом выше с пяти метров. Мората забил из офсайда. В итоге открыл счет бывший игрок "Милана" Де Кетеларе, замкнув головой штрафной Де Роона. Эрнандес, правда, считал, что Шарль фолил на нем, но арбитр не согласился.

"Милан" довольно быстро отыгрался. Леау промчал слева и выложил прострел Морате. Альваро забил во втором матче лиги подряд после нуля голов в таких с сентября. И далее гости держались прилично. Позволили прорыв и удар Лукмана, остановленные Маньяном. Остановил Майк и удар Пашалича на входе в штрафную после прострела Беллановы. Но на этом все в первом тайме.

Во втором же тайме и вовсе моментов долго не было. Более половины тайма наиболее интересными были удар Беллановы из вратарской в партнера по команде и опасное сбрасывание Хиена головой Карнезекки. Постепенно даже начала просматриваться инициатива "Милана". Фофана замкнул из центра штрафной неточно. А в целом игра была весьма скучной.

"Аталанта" отреагировала тремя заменами. В частности, на поле вышел Ретеги, автор 14-ти голов в сезоне за клуб, начавший в запасе, как и в матче против лидера лиги "Наполи". Его выход, как и другие замены, оживили команду, и она начала финальный штурм. Маньян тащил два удара Лукмана, выиграл дуэль у Ретеги. А между этими моментами угловой продолжил Колашинац и замкнул в упор Лукман.

"Аталанта" выиграла пятый домашний матч лиги подряд. О других ее сериях уже сказано выше. Благодаря этим сериям она и на первом месте как минимум до матча "Наполи" в воскресенье. "Милан" же не выиграл восьмой из девяти последних матчей лиги за пределами "Сан Сиро" и пятый из восьми последних матчей лиги на всех полях. Из-за этого он и седьмой в 12-ти очках позади лидера.