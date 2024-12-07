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"Данная ситуация меня возмущает". Фонсека - об 1:2 с Аталантой
Раскритиковал судейство в матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 15-го тура "Аталанта" обыграла "Милан" со счетом 2:1.
Для "Аталанты" это 9-я победа подряд в чемпионате Италии, тем самым повторив свой рекорд, установленный с февраля по июль 2020 года.
Главный тренер "Милана" Пауло Фонсека прокомментировал поражение своей команды:
"Мы проиграли из-за двух стандартов. Первый тайм был очень хорошим, но во втором у нас не было взаимодействия с форвардами. Думаю, в этом матче мы заслуживали большего. Тяжело принять два пропущенных со стандарта гола."
Также португальский специалист вспомнил о судействе в матче:
"В эпизоде с первым пропущенным голом был явный фол, в этом нет никаких сомнений. Работа арбитра однозначно была направлена против "Милана". Этот фол изменил игру - соперник повел в счете после гола, который нужно было отменить. Жаль, что я вынужден говорить о судействе, но эта ситуация меня возмущает. Это происходит каждую неделю."
Добавим, что Фонсека получил желтую карточку за несогласие с решением арбитра.
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