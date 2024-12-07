Аталанта не планирует продавать своего лидера зимой

“Аталанта” не рассматривает вариант с продажей своего лидера Адемолу Лукмана зимой. Об этом заявил президент клуба Перкасси.

"Наш план – ничего не менять во время январского трансферного окна", - прокомментировал слухи о нападающем функционер.

За 27-летним Лукманом прицельно следят минимум три клуба. Согласно информации инсайдеров, ПСЖ, "Реал и МЮ хотят купить этого футболиста.

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В текущем сезоне нигериец оформил 10 голов и пять ассистов в 17 матчах во всех турнирах. В частности, два результативных действия (1+1) он делал в матче второго тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

Контракт нападающего рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.