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"Для нас это большая победа": Гасперини прокомментировал матч против Милана
Команда снова вернулась в лидеры Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал победу своей команды в поединке чемпионата Италии против "Милана".
“Гол де Кетеларе был потрясающим: он попал на небеса! Для нас это большая победа, одержанная против очень сильных игроков. Мы заслужили ее: все показатели в нашу пользу.
Мы никогда не пытались терять время, а только пытались выиграть матч, и мы были вознаграждены”, – сказал Гасперини.
После победы "Аталанта" снова оказалась на первом месте Серии А. Отрыв от второго "Наполи" составляет два очка, от третьего "Интера" – три зачетных пункта. У этих двух команд есть еще по матчу в запасе.
Следующий матч бергамаски проведут 10 декабря против "Реала" в Лиге чемпионов на домашнем поле. Через четыре дня после этого встретятся с "Кальяри" в гостях.
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