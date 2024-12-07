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"Для нас это большая победа": Гасперини прокомментировал матч против Милана

Италия

Команда снова вернулась в лидеры Серии А

"Для нас это большая победа": Гасперини прокомментировал матч против Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал победу своей команды в поединке чемпионата Италии против "Милана".

“Гол де Кетеларе был потрясающим: он попал на небеса! Для нас это большая победа, одержанная против очень сильных игроков. Мы заслужили ее: все показатели в нашу пользу.

Мы никогда не пытались терять время, а только пытались выиграть матч, и мы были вознаграждены”, – сказал Гасперини.

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После победы "Аталанта" снова оказалась на первом месте Серии А. Отрыв от второго "Наполи" составляет два очка, от третьего "Интера" – три зачетных пункта. У этих двух команд есть еще по матчу в запасе.

Следующий матч бергамаски проведут 10 декабря против "Реала" в Лиге чемпионов на домашнем поле. Через четыре дня после этого встретятся с "Кальяри" в гостях.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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