Рома - Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Рома" попытается одержать первую победу за шесть матчей, однако будет делать это скорее всего без украинского нападающего Артема Довбика, который имеет проблемы со здоровьем.

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Чемпионат Италии, 15-й тур

7 декабря 2024. Рим, "Олимпико"

"Рома" 21:45 "Лечче"

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