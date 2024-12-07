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Рома - Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Рома ожидает победы – смотреть онлайн трансляцию матча Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" попытается одержать первую победу за шесть матчей, однако будет делать это скорее всего без украинского нападающего Артема Довбика, который имеет проблемы со здоровьем.
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Чемпионат Италии, 15-й тур
7 декабря 2024. Рим, "Олимпико"
"Рома" 21:45 "Лечче"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Телетрансляція матчу Рома - ЛеччеСмотреть трансляцию
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