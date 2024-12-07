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Рома - Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Рома ожидает победы – смотреть онлайн трансляцию матча Серии А

Рома - Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Рома" попытается одержать первую победу за шесть матчей, однако будет делать это скорее всего без украинского нападающего Артема Довбика, который имеет проблемы со здоровьем.

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Чемпионат Италии, 15-й тур

7 декабря 2024. Рим, "Олимпико"

"Рома" 21:45 "Лечче"

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