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Милан определился с судьбой Пауло Фонсеки
Руководство стоит на своем
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Милан" уступил в матче 15 тура Серии А "Аталанте" со счетом 1:2. Однако руководство "россонери" остается непоколебимым по отношению к главному тренеру команды Пауло Фонсеки.
Как сообщает Николо Скира, оно поддерживает португальского наставника и имеет полное доверие к нему. И это несмотря на определенные проблемы от старта сезона.
Фонсека возглавил "Милан" в июле этого года и подписал контракт на два сезона.
Сейчас "россонери" занимают седьмое место в Серии А. Отрыв от зоны Лиги чемпионов составляет шесть очков, от первой "Аталанты" – 12 зачетных пунктов.
В турнирной таблице ЛЧ команда Фонсеки идет на 16-м месте. Кроме этого, она прошла в 1/4 финала Кубка Италии и вскоре сыграет против "Ювентуса" в Суперкубке Италии.
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