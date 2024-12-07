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Милан определился с судьбой Пауло Фонсеки

Италия
Обновлено

Руководство стоит на своем

Милан определился с судьбой Пауло Фонсеки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Милан" уступил в матче 15 тура Серии А "Аталанте" со счетом 1:2. Однако руководство "россонери" остается непоколебимым по отношению к главному тренеру команды Пауло Фонсеки.

Как сообщает Николо Скира, оно поддерживает португальского наставника и имеет полное доверие к нему. И это несмотря на определенные проблемы от старта сезона.

Фонсека возглавил "Милан" в июле этого года и подписал контракт на два сезона.

Сейчас "россонери" занимают седьмое место в Серии А. Отрыв от зоны Лиги чемпионов составляет шесть очков, от первой "Аталанты" – 12 зачетных пунктов.

В турнирной таблице ЛЧ команда Фонсеки идет на 16-м месте. Кроме этого, она прошла в 1/4 финала Кубка Италии и вскоре сыграет против "Ювентуса" в Суперкубке Италии.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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