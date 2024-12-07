Серия А. Дженоа собирает очки и с Джилардино, и с Виейра

Серия А. 15-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Торино" 0:0

Несмотря на смену тренера, огромные административные и финансовые проблемы владельцев клуба и слухи о его продаже, "Дженоа" продолжает собирать очки. В двух последних матчах Альберто Джилардино на посту набрала четыре очка, в трех первых с Патриком Виейра - пять. Таким образом, не проигрывает уже в пяти матчах подряд. Серия, которую в лиге, кроме нее, сейчас выдают лишь "Интер", "Ювентус", "Аталанта" и "Фиорентина".

"Торино" в предыдущих пяти турах проиграл четырежды и набрал лишь одно очко. Так что неудивительно, что в Геную приехал не проиграть. Учитывая стиль игры "Дженоа" при Джилардино и в начале каденции Виейра, неудивительно, что и она пыталась прежде всего не проиграть. Вот мы и увидели скучный матч с 15-ю ударами по воротам. Причем гости нанесли в два раза больше, а в створ - в три больше (3:1). Но и они не забили.

В концовке первого тайма защитник гостей Войвода в упор попал в стойку. В начале второго опорник хозяев Торсбю не сумел забить с пяти метров. Хотя тогда он потерял равновесие в единоборстве с оппонентом. Хозяин поля Френдруп пробивал слабо и во вратаря. А в концовке гости дважды были заметны. Карамо забил, но после игры Коко рукой, а Тамез пробивал коварно, и Леали с трудом отбил.

"Дженоа" на 13-ом месте, на данный момент в четырех очках над зоной вылета. "Торино" на десятом, в пяти очках над этой зоной.