Серия А. Ювентус - Болонья 2:2. Драма новая, результат старый

Серия А. 15-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Болонья" 2:2

Голы: Коопмейнерс 62, Мбангула 90+2 - Ндой 30, Побега 52

"Ювентус": Перин, Данило, Гатти (Савона 80), Калулу, Камбиазо (Рухи 14), Локателли (Йилдиз 64), Фаджоли (К. Тюрам 64), Консейсау, Коопмейнерс, Веа (Мбангула 80), Влахович

"Болонья": Скорупски, Холм (Пош 84), Лукуми, Беукема, Миранда, Фройлер, Побега (Моро 80), Ндой, Домингес (Илинг-Джуниор 84), Кастро (Даллинга 80), Одгар (Фаббиан 60)

Предупреждения: Веа 18, Калулу 72, Влахович 83 - Одгар 32, Кастро 76, Холм 78, Лукуми 83

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Слишком много ничьих у "Ювентуса" в последнее время. Включая нынешнюю, уже четыре подряд во всех турнирах, пять в последних шести матчах, семь в последних девяти. В лиге - три подряд, пять в последних семи матчах, девять в 15-ти, 15 в последних 23-ех. Дома в лиге - пять в последних семи. Рекорд клуба по ничьим в лиге на всех полях в календарном году был установлен еще до этой.

Да, нынешняя ничья получилась иной. Практически героической. Играя в целом плохо, а в первые полчаса - даже позорно - "Юве" сумел вернуться с 0:2 и продемонстрировать свой Fino Alla Fine. Уж точно - контраст с предыдущим туром лиги, когда упустил в Лечче 1:0 на 93-ей минуте. Сегодня он не упустил, а добыл ничью практически на такой же. Но все же итог не изменяется - одно очко.

"Болонья" должна пребывать в отчаянии. Она набрала форму в лиге, к матчу подошла с четырьмя победами там в пяти последних, начала его блестяще. Вообще играла лучше соперника. И ведь реализовала игровое преимущество, конвертировала его в голы. Да и в оборону не совсем отходила, прессинговала высоко, держала мяч в центре поля. Но пропустила две практически контратаки.

В конце концов, уже четыре последних очных матча и пять из шести последних завершились вничью. В Турине третий из четырех последних завершился вничью. Они сейчас и лидеры Серии А в нынешнем сезоне по ничьим в матчах против всех - девять у "бьянконери", семь - у "россоблу". Так что команды друг друга достойны в неумении добывать победу. И в очных матчах, и в целом.

Первые полчаса были совершенно позорными для "Ювентуса", одними из его худших за последние годы. Он выдал за это время всего четыре (!!!) передачи в атакующей трети поля. То есть вообще не атаковал. Прижимался к своим воротам, страдал под прессингом. Разве что оборонялся в целом хорошо. Точнее, "Болонья", как всегда, не могла реализовать огромное преимущество.

Она и создала немного. Кастро грудью сбросил Ндою, а тот с линии штрафной попал в стойку. Длинный заброс Одгар не достал, скорее всего из-за зацепки его ноги сзади Калулу. ВАР проверял, но не посоветовал арбитру показать красную карточку. Хотя вскоре Холм справа вразрез отправил в штрафную по правой стороне Ндоя, а тот, не доходя до угла вратарской, влупил изо всех сил.

После гола "Ювентус" проснулся, уже начал давить, неплохо комбинировать. Консейсау прорвался справа, отдал назад в штрафную. Но Фаджоли пробил выше. А Влахович слета слева пробил во вратаря. Второй же тайм вновь "Болонья" начала лучше. Домингес дважды пробивал издали - Перин взял. Форвард Кастро умно отдал пяткой, опорник Побега пробежал и подсек над вратарем.

Хорошую игру "Ювентус" так в этом матче и не нашел. После 0:2 она большей частью шла в центре поля. Но все же туринцы боролись. И сумели из двух моментов найти два гола. В том числе на 92-ой минуте. Похожие атаки. Данило и Влахович прорывались справа, простреливали. Коопмейнерс замкнул из центра штрафной, Мбангула получил на линии, подработал и закрутил под перекладину.

Переключит ли это спасение "Ювентус"? Сумеет ли он с этой ничьи начать серию побед? Если судить по игре сегодня - ничего подобного. И сам результат не очень помогает. Шестое место в семи очках позади первого, а тур еще не закончен. "Болонья" же на восьмом месте в пяти очках позади самого "Юве". Хотя с матчем в запасе.