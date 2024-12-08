Италия
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Не проигрывали еще два топ-клуба. Сколько длится беспроигрышная серия Ювентуса
На кураже
Getty Images/Global Images Ukraine
Тиаго Мотта возглавил "Ювентус" летом 2024 года.
Команда под руководством Тиаго Мотты, "старая сеньора", выиграла шесть матчей и девять раз завершила матчи ничьей.
Отмечается, что кроме "Ювентуса" еще не проигрывали в этом сезоне мюнхенская "Бавария" и "ПСЖ".
После 15 туров "Ювентус" набрал 27 очков и занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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