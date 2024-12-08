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Наполи – Лацио: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия

Битва на вершине турнирной таблицы

Наполи – Лацио: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В поединке Серии А встретятся претенденты на высокие места в турнирной таблице "Наполи" и "Лацио". В настоящее время их разделяют четыре очка в турнирной таблице. В то же время неаполитанцы идут вторыми, но первая "Аталанта" уже сыграла свой матч тура и опережает команду Конте на два зачетных пункта. Наверху чемпионата все очень плотно, и такие матчи проходят из-за этого под еще большим напряжением.

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Чемпионат Италии, 15 тур

8 декабря, 21:45. "Стадио Диего Армандо Марадона" (Неаполь)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Трансляція матчу Наполі - Лаціо
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