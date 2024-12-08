Серия А. Фиорентина вылетела из Кубка, но продолжает серию побед в лиге

Серия А. 15-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Кальяри" 1:0

Гол: Катальди 24

В других турнирах "Фиорентина" начинает буксовать. Проиграла позапрошлый матч Лиги Конференций, в эту среду вылетела из Кубка Италии, уступив дома в серии пенальти "Эмполи". Но в лиге ее серия побед продолжается и сегодня достигла уже восьми подряд. Такой не было с 1960-го года.

Неудачу в Кубке можно было отнести к потрясению команды после потери сознания Эдоардо Бове на поле неделю тому во время матча против "Интера". Но ему уже лучше, он в сознании, команда несколько успокоилась и сделала свою работу. Пусть и неярко, демонстрируя отнюдь не лучший футбол.

Автор 13-ти голов в сезоне за клуб Мойзе Кен неожиданно получил отдых и в итоге вышел на замену на 56-ой минуте. Но и без него забить удалось. Хотя лишь однажды. Бельтран в штрафной в падении все же сумел отдать назад Катальди, а тот из полукруга перед ней технично пробил в "девятку".

Еще до этого Де Хеа отбивал удар Пикколи в упор, а добивание блокировал защитник. До и после этого "Фиорентина" медленно и стерильно владела мячом без идей в атаке. Кроме ударов Соттила и Иконе в ближний угол. Вратарь Шерри их отбивал.

После 50-ой минуты "Фиорентина" даже не нанесла ни одного удара по воротам, мяч отдала, отошла в оборону. Но оборонялась четко. "Эмполи" по воротам бил, но в створ не попадал еще с 12-ой минуты. Короче, скучная игра, которая шла на пользу флорентийцам.

"Фиорентина" на четвертом месте, лишь в одном очке позади второго. И в трех позади первого, по сравнению с которым матч в запасе. "Кальяри" же терпит первое поражение в четырех последних матчах и остается 15-ым. На данный момент он в трех очках над зоной вылета.