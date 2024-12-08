Серия А. Наполи - Лацио 0:1. Карма

Серия А. 15-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Лацио" 0:1

Гол: Исаксен 79

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Лоботка (Гилмор 82), Ангисса (Фолоруншо 90+2), МакТоминей (Распадори 82), Политано (Нерес 76), Лукаку (Симеоне 90+2), Кварацхелия

"Лацио": Проведель, Марушич (Жиго 90+3), Хила, А. Романьоли (Патрик 61), Тавареш, Гендузи, Деле-Баширу, Исаксен (Лаццари 90+2), Диа (Педро 72), Дзакканьи, Кастельянос (Нослин 72)

Предупреждения: МакТоминей 46, Ррахмани 51 - Диа 19, Гендузи 46, Кастельянос 62

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Карма настигла "Наполи". Настигло наказание футбольных богов. В четверг он встречался с "Лацио" в Кубке Италии и выставил 11 глухих запасных, до этого мало чем помогавших в сезоне. А замены Антонио Конте начал лишь на 72-ой минуте, при счете 1:3 уже на 50-ой. То есть практически отказался от матча. От его слов и слов Аурелио Де Лаурентиса веяло пренебрежением к Коппа и желанием бросить все силы на лигу.

Что ж, та жертва оказалась напрасной.

"Лацио" также тогда произвел много изменений в стартовом составе - семь. Но капитан Дзакканьи, например, играл и сыграл важную роль. Да и запасные "орлов" выглядят гораздо лучше, помогают команде в нынешнем сезоне и в лиге, и в Лиге Европы гораздо больше. То есть на них можно было рассчитывать, положиться. Один из них - Тиджани Нослин - тогда сделал хет-трик. А сегодня вышел на замену и сделал ассист.

Сам по себе сегодняшний результат вряд ли особо сенсационный. "Лацио" выиграл в Неаполе в лиге уже третий матч подряд. В целом в последние уже даже почти два месяца в Серии А "везувиани" было очень тяжело - 1:0 над очень кризисными "Ромой" и "Торино", 1:1 с "Интером", 0:3 дома от "Аталанты", 1:0 над "Лечче" и "Эмполи". Они с огромным трудом удерживали первое место, и чувствовалось, что скоро потеряют его.

"Лацио" сам предыдущий матч лиги проиграл. Прямо перед этим сыграв вничью в Лиге Европы дома. Но до этого как раз победил в семи матчах во всех турнирах подряд, в 11-ти из 12-ти. А после этого реабилитировался, перезагрузился, вдохновился той самой победой над "Наполи" в Кубке. Марко Барони очень доволен игрой в четверг, показавшей, по его мнению, рост и характер команды. Явно будет доволен тем же и сегодня.

Правда, уже в начале МакТоминей замыкал прострел в центре штрафной, и Проведелю пришлось тащить. "Наполи" почти сразу же нанес еще три удара по воротам. Но менее опасные. А очень быстро игра заснула. При бесполезном стерильном владении мячом хозяев как раз Мерету пришлось отбивать удар Исаксена из-за пределов штрафной. А штрафной удар Кварацхелии в концовке тайма просвистел очень близко, но неточно.

Во втором тайме "Лацио" уже даже успешнее прикрывал оборону и отталкивал игру в центр поля. Даже Деле-Баширу ударом издали попал в перекладину. Ангисса ответил ударом головой с подачи углового в стойку. Но забили все же гости. Нослин потанцевал на своей половине поля, развернулся, забросил направо и вперед на чужую, Исаксен уже возле штрафной сместился в центр мимо защитника и закрутил в дальнюю "девятку".

"Наполи" еще требовал пенальти в самой концовке, когда Дзакканьи придерживал Ди Лоренцо за футболку. Но арбитр решил, что падение капитан хозяев нарисовал сам, а ВАР в этом спорном эпизоде не мог вмешиваться.

"Лацио" одерживает шестую победу в семи последних матчах лиги, забивает в 21-ом из 22-ух последних во всех турнирах. Неаполитанцам не проигрывает пятый матч во всех турнирах подряд, побеждает их в гостях в лиге в третий раз подряд. "Орлы" пятые, но лишь в трех очках от лидера. А лидер теперь уже не "Наполи", потерявший первое место после девяти туров там подряд. "Аталанта" опережает на два очка.