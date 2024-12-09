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Наполи близок к продлению контракта с лидером команды
Де Лаурентис все же удержит игрока в Неаполе
Getty Images/Global Images Ukraine
Во время Евро-2024 окружение Хвичи Кварацхелии заговорило о смене клубной прописки, однако руководство "Наполи" тогда встретились с игроком и его агентом, чтобы уладить эту ситуацию. Тогда также Аурелио де Лаурентис четко заявил, что грузин не продается и с тех пор только появлялись различные слухи об интересе к нему, но без конкретных предложений.
По информации Corriere dello Sport, неожиданно "партенопейцы" и Кварацхелия снова сблизились, и очевидно, довольно сильно. Они возобновили работу над определением сделки, которая должна привести к продлению контракта с вингером до 2029 года, с повышением зарплаты и бонусами. Издание не исключает, что уладить все нюансы удастся до конца года.
Добавим, что в этом сезоне Хвича Кварацхелия провел 17 матчей, где отметился 5 голами и 3 ассистами.
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