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Антонио Конте указал несколько факторов, которые повлияли на поражение от Лацио

Италия

Неприятная потеря очков для партенопейцев

Антонио Конте указал несколько факторов, которые повлияли на поражение от Лацио

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Наполи" на своем поле минимально уступил "Лацио" (0:1) и потерял лидерство в Серии А. Главный тренер "партенопейцев" Антонио Конте подчеркнул, что его игрокам придется улучшать свою игру в последней трети поля.

"Я не разочарован игрой, мне жаль за результат, но я не недоволен отношением ребят. Это правильный путь, мы команда, которая хочет атаковать, которая хочет управлять игрой, и сегодня мы это делали. К сожалению, мы не были хороши в последнем пасе, нам не хватало качества и четкости в последние тридцать метров, но в остальном я увидел характер и баланс. Затем, повторюсь, мы смогли атаковать "Лацио", который является очень сильным соперником, а не одноразовым. Мы должны расти в завершающей фазе, искать победную игру, которой не хватало в этот вечер. Мы, безусловно, будем расти, зная, что создали прочную базу, на которой можно уверенно строить", - заявил Конте.

Добавим, что следующий матч "Наполи" проведет 14 декабря, на выезде, против "Удинезе".

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Антонио Конте Наполи
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Источник:
Наполі
Опубликовал: Александр Гресь
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