Тренер Лацио - о победе над принципиальным соперником: Я сказал команде, что это был тест, и мы хотели сравнить себя с лучшими

Вчера "Лацио" сумел переиграть "Наполи" на выезде (1:0). "Бьянкочелести" находятся во впечатляющей форме, выиграв 13 из последних 16 матчей в Серии А, Кубке Италии и Лиге Европы. Тренер римлян Марко Барони после игры подчеркнул, что они должны и в дальнейшем оставаться последовательными, чтобы достичь лучших результатов.

"Мы счастливы, это было замечательное выступление, и у нас был подход, который мы хотели. Я сказал команде, что это был тест, и мы хотели сравнить себя с лучшими, чтобы поднять свой уровень и быть более конкурентоспособными. Я благодарю всех, кто играл, независимо от того, начинали они со старта или нет, поскольку все они внесли свой вклад. Эти ребята сразу же показали, насколько они зажжены, их рабочую этику, и наша первая задача - проявить себя. Нам противостоят команды, которые были созданы для победы, и мы можем достичь этого с помощью хорошего футбола. Только так мы можем играть. Я думаю, что мы в значительной степени достигли этого, за исключением последних 15 минут первого тайма, когда мы стали немного напряженными и раздраженными, и именно тогда "Наполи" был более опасным. Нам нужно играть в хороший футбол, и эти игры просто помогают нам продолжать расти. Наша цель - просто быть готовыми к этим матчам и продолжать совершенствоваться. Это игры, в которых мы хотим участвовать, чтобы бросить вызов самим себе", - заявил Марко Барони.

Отметим, что следующий матч "Лацио" сыграет в Лиге Европы 12 декабря против "Аякса".