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Тренер Лацио - о победе над принципиальным соперником: Я сказал команде, что это был тест, и мы хотели сравнить себя с лучшими

Италия
Обновлено

Орлы находятся в прекрасной форме

Тренер Лацио - о победе над принципиальным соперником: Я сказал команде, что это был тест, и мы хотели сравнить себя с лучшими

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Лацио" сумел переиграть "Наполи" на выезде (1:0). "Бьянкочелести" находятся во впечатляющей форме, выиграв 13 из последних 16 матчей в Серии А, Кубке Италии и Лиге Европы. Тренер римлян Марко Барони после игры подчеркнул, что они должны и в дальнейшем оставаться последовательными, чтобы достичь лучших результатов.

"Мы счастливы, это было замечательное выступление, и у нас был подход, который мы хотели. Я сказал команде, что это был тест, и мы хотели сравнить себя с лучшими, чтобы поднять свой уровень и быть более конкурентоспособными. Я благодарю всех, кто играл, независимо от того, начинали они со старта или нет, поскольку все они внесли свой вклад. Эти ребята сразу же показали, насколько они зажжены, их рабочую этику, и наша первая задача - проявить себя. Нам противостоят команды, которые были созданы для победы, и мы можем достичь этого с помощью хорошего футбола. Только так мы можем играть. Я думаю, что мы в значительной степени достигли этого, за исключением последних 15 минут первого тайма, когда мы стали немного напряженными и раздраженными, и именно тогда "Наполи" был более опасным. Нам нужно играть в хороший футбол, и эти игры просто помогают нам продолжать расти. Наша цель - просто быть готовыми к этим матчам и продолжать совершенствоваться. Это игры, в которых мы хотим участвовать, чтобы бросить вызов самим себе", - заявил Марко Барони.

Отметим, что следующий матч "Лацио" сыграет в Лиге Европы 12 декабря против "Аякса".

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
09.12.2024 в 13:27
Дуже потужно і класно відіграли. "Наполі" виглядав на фоні "Лаціо" дуже посереднью командою. FORZA LAZIO !!!
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Комментарии 1
Адам Жоржевич (Хмельницький)
09.12.2024 в 13:27
Дуже потужно і класно відіграли. "Наполі" виглядав на фоні "Лаціо" дуже посереднью командою. FORZA LAZIO !!!
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