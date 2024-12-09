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Клуб Серии Б уволил второго тренера за сезон - первым был легендарный Пирло
Системные проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Сампдории" объявила о прекращении сотрудничества с уже бывшим наставником команды Андреа Соттилом.
Последней каплей для руководства клуба стало разгромное поражение от "Сассуоло" в последнем туре Серии Б со счетом 1:5.
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Помимо прочего, по итогам 16-го тура второго по силе дивизиона Италии "моряки" занимают 15-е место, находясь на расстоянии в один балл от зоны вылета.
Соттиль возглавлял "Сампдорию" с 30 августа 2024 года. Ранее командой руководил экс-игрок сборной Италии Андреа Пирло.
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