Клуб Серии Б уволил второго тренера за сезон - первым был легендарный Пирло

Пресс-служба "Сампдории" объявила о прекращении сотрудничества с уже бывшим наставником команды Андреа Соттилом.

Последней каплей для руководства клуба стало разгромное поражение от "Сассуоло" в последнем туре Серии Б со счетом 1:5.

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Помимо прочего, по итогам 16-го тура второго по силе дивизиона Италии "моряки" занимают 15-е место, находясь на расстоянии в один балл от зоны вылета.

Соттиль возглавлял "Сампдорию" с 30 августа 2024 года. Ранее командой руководил экс-игрок сборной Италии Андреа Пирло.