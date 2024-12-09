  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Нападающий Милана выбыл до конца года из-за травмы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Милана выбыл до конца года из-за травмы

Италия
Обновлено

Игрок не поможет своей команде в ближайшее время

Нападающий Милана выбыл до конца года из-за травмы

Фото: https://twitter.com/acmilan

Новина українською

Нападающий "Милана" и сборной США Кристиан Пулишич будет отсутствовать в течение длительного времени из-за травмы. Как сообщает издание The Athletic, 26-летний игрок получил разрыв мышц правой голени в матче против "Аталанты" в прошлую пятницу.

В понедельник, 9-го декабря, Пулишич прошел обследование, по итогам которого стало понятно, что он не получил серьезного повреждения, однако будет отсутствовать до конца этого года. На следующей неделе он пройдет еще один осмотр. "Милан" хочет, чтобы американский вингер успел вернуться к полуфинальному матчу против "Ювентуса" за Суперкубок Италии, который состоится в Эр-Рияде 3-го января 2025 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ожидается, что в этом месяце нападающий пропустит матч Лиги чемпионов против "Црвены Звезды" и следующие матчи Серии А против "Дженоа", "Вероны" и "Ромы".

В этом сезоне Пулишич провел 20 матчей во всех турнирах за "Милан", забив 8 голов и отдав 6 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Ибрагимович: Я не думаю, футбол не становится скучным
yellow-arrow
Хавбек Ювентуса может вернуться в Англию? Несколько клубов из АПЛ следят за игроком
yellow-arrow
Клуб Серии Б уволил второго тренера за сезон - первым был легендарный Пирло
Милан Кристиан Пулишич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости