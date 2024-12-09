Нападающий Милана выбыл до конца года из-за травмы

Нападающий "Милана" и сборной США Кристиан Пулишич будет отсутствовать в течение длительного времени из-за травмы. Как сообщает издание The Athletic, 26-летний игрок получил разрыв мышц правой голени в матче против "Аталанты" в прошлую пятницу.

В понедельник, 9-го декабря, Пулишич прошел обследование, по итогам которого стало понятно, что он не получил серьезного повреждения, однако будет отсутствовать до конца этого года. На следующей неделе он пройдет еще один осмотр. "Милан" хочет, чтобы американский вингер успел вернуться к полуфинальному матчу против "Ювентуса" за Суперкубок Италии, который состоится в Эр-Рияде 3-го января 2025 года.

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Ожидается, что в этом месяце нападающий пропустит матч Лиги чемпионов против "Црвены Звезды" и следующие матчи Серии А против "Дженоа", "Вероны" и "Ромы".

В этом сезоне Пулишич провел 20 матчей во всех турнирах за "Милан", забив 8 голов и отдав 6 ассистов.