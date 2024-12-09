Ибрагимович: Я не думаю, футбол не становится скучным

Златан Ибрагимович, советник "Милана", рассказал о своем видении современного футбола.

По его мнению, развитие тактики и философии игры в некоторых случаях негативно влияет на зрелищность матчей.

"Проблема не в самом футболе, а в том, как его видят некоторые тренеры. Многие специалисты придумывают философию и стиль игры, и тогда отдельный игрок становится неважным, потому что каждый вписывается в тактику или систему как частичка одного целого", - сказал Ибрагимович.

Златан подчеркнул, что, хотя философия тренера важна для слаженной работы команды, индивидуальные качества игроков имеют решающее значение.

"И вообще, я не думаю, что футбол становится скучным. Наоборот, у меня есть ощущение, что он продолжает развиваться. Просто надо быть умным и не закрываться от нового", - добавил Ибрагимович.