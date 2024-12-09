Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ибрагимович: Я не думаю, футбол не становится скучным
Специалист поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Златан Ибрагимович, советник "Милана", рассказал о своем видении современного футбола.
По его мнению, развитие тактики и философии игры в некоторых случаях негативно влияет на зрелищность матчей.
"Проблема не в самом футболе, а в том, как его видят некоторые тренеры. Многие специалисты придумывают философию и стиль игры, и тогда отдельный игрок становится неважным, потому что каждый вписывается в тактику или систему как частичка одного целого", - сказал Ибрагимович.
Златан подчеркнул, что, хотя философия тренера важна для слаженной работы команды, индивидуальные качества игроков имеют решающее значение.
"И вообще, я не думаю, что футбол становится скучным. Наоборот, у меня есть ощущение, что он продолжает развиваться. Просто надо быть умным и не закрываться от нового", - добавил Ибрагимович.
Популярное сейчас
- Карраско покинул ЛНЗ? В клубе неоднозначно высказались о слухах
- "Не пожму руку ни одному тренеру этой команды". Вернидуб - перед следующей игрой Кривбасса
- Шовковский: Второй матч показал, что если бы с Александрией были в одинаковых условиях, то игра была бы совсем другой
- Нет Довбика — есть победа. Рома — Лечче 4:1. Видео голов и обзор матча
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку