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Ибрагимович: Я не думаю, футбол не становится скучным

Италия

Специалист поделился своими мыслями

Ибрагимович: Я не думаю, футбол не становится скучным

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Златан Ибрагимович, советник "Милана", рассказал о своем видении современного футбола.

По его мнению, развитие тактики и философии игры в некоторых случаях негативно влияет на зрелищность матчей.

"Проблема не в самом футболе, а в том, как его видят некоторые тренеры. Многие специалисты придумывают философию и стиль игры, и тогда отдельный игрок становится неважным, потому что каждый вписывается в тактику или систему как частичка одного целого", - сказал Ибрагимович.

Златан подчеркнул, что, хотя философия тренера важна для слаженной работы команды, индивидуальные качества игроков имеют решающее значение.

"И вообще, я не думаю, что футбол становится скучным. Наоборот, у меня есть ощущение, что он продолжает развиваться. Просто надо быть умным и не закрываться от нового", - добавил Ибрагимович.

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Златан Ибрагимович Интер (Милан)
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Источник:
sports illustrated
Опубликовал: Екатерина Власова
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