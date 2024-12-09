Продление контракта Милана с Эрнандесом не исключает его ухода из команды летом

Будущее левого защитника "Милана" Тео Эрнандеса остается неопределенным. Несмотря на то, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с французом, его нестабильная форма ставит под сомнение его место в основном составе "россонери".

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, даже подписание нового договора не гарантирует, что Эрнандес останется в Милане надолго. Если его результаты не улучшится, клуб может рассмотреть вариант продажи игрока следующим летом.

Добавим, что Тео в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.