Серия А. Монце не удается выйти из зоны вылета

Серия А. 15-й тур

Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

"Монца" - "Удинезе" 1:2

Голы: Кирьякопулос 47 - Лукка 6, Бийол 70

В 15-ом туре Серии А аутсайдеры отыграли неудачно, набрали мало очков. Что предоставляло "Монце" шанс выйти из зоны вылета. Но она не сумела этого добиться. Более того - вывела из кризиса "Удинезе", набравший лишь одно очко в пяти предыдущих матчах лиги. Сама она набрала два в шести последних, включая этот. Отступление после двух 1:1 подряд.

Ее старания нельзя отрицать. Они выражались в 67:33 по владению мячом и 27:10 по ударам по воротам. Но счет по ударам в створ был лишь 4:3. То есть подопечные Алессандро Несты действовали жутко неэффективно. За что были наказаны.

Уже на шестой минуте Лукка пробил головой с навеса Земуры и открыл счет. "Монца" пыталась сравнять, но пробивала в защитников или неточно. В начале второго тайма она добыла заслуженный гол. С отскока Кирьякопулос добил. А далее запасной вратарь "Удинезе" Сава тащил удар Джурича. Но в итоге защитник Бийол убежал в контратаку и забил.

Мота остановился на расстоянии попадания головой в перекладину от ничьей. Финальный штурм его команда устроила, но без реальных результатов.

"Монца" остается в зоне вылета, в двух очках и двух местах под 17-ым местом. "Удинезе" выходит на девятое место.