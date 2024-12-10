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Торино хочет подписать одноклубника Миколенко

Италия

Правда туринцы будут конкурировать за этого игрока с другим итальянским клубом

Торино хочет подписать одноклубника Миколенко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Второй матч подряд "Торино" не забивает, посылая еще один более чем негативный сигнал. С 31 октября по сегодняшний день "быки" смогли забить лишь один гол в ворота "Монцы" 24 ноября.По этой причине руководство клуба как никогда нуждаются в усилении в атаке.

Как сообщает Tutto Mercato, тренер Паоло Ваноли хочет сделать ставку на представителя Премьер-лиги Бету. Нападающий готов покинуть "Эвертон", чтобы вернуться в Италию, где он забил 22 гола в период с 2021 по 2023 год в футболке "Удинезе". Португалец попросил продать его еще в январе, найдя положительный ответ от "ирисок", которые выставили его на рынок. "Торино" планирует арендовать игрока с правом выкупа на общую сумму около 15-20 млн евро. Тем не менее "быкам" придется считаться с конкуренцией "Ромы", которая ищет помощника Артему Довбику.

Добавим, что в этом сезоне Бету провел 12 матчей, где отметился 4 голами и одним ассистом.

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Источник:
Tutto Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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