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Наполи настроен на подписание левого защитника Арсенала

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Наполи настроен на подписание левого защитника Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" связался с "Арсеналом", чтобы начать переговоры о подписании левого защитника "канониров".

Согласно информации от итальянского издания Tuttosport, лондонский клуб не принял предложение от неаполитанцев на сумму в размере 15 миллионов евро за Якуба Кивера. Руководство "Арсенала" просит дополнительно еще 10 миллионов евро, чтобы согласиться продать игрока уже в январское трансферное окно.

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Отмечается, что итальянский клуб может связаться с "Арсеналом" в ближайшие несколько недель, чтобы обсудить следующие шаги, приблизившись к подписанию польского защитника. Антонио Конте особенно отдает предпочтение игроку.

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В этом сезоне Якуб Кивер выходил на поле в 12 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись двумя ассистами. По версии известного сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Андрей Журба
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