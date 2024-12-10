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Наполи настроен на подписание левого защитника Арсенала
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" связался с "Арсеналом", чтобы начать переговоры о подписании левого защитника "канониров".
Согласно информации от итальянского издания Tuttosport, лондонский клуб не принял предложение от неаполитанцев на сумму в размере 15 миллионов евро за Якуба Кивера. Руководство "Арсенала" просит дополнительно еще 10 миллионов евро, чтобы согласиться продать игрока уже в январское трансферное окно.
Отмечается, что итальянский клуб может связаться с "Арсеналом" в ближайшие несколько недель, чтобы обсудить следующие шаги, приблизившись к подписанию польского защитника. Антонио Конте особенно отдает предпочтение игроку.
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В этом сезоне Якуб Кивер выходил на поле в 12 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись двумя ассистами. По версии известного сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
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