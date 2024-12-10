У звездного вингера Наполи проблемы с коленом. Игрок выбыл до конца года

На официальном сайте "Наполи" говорится о том, что Хвича Кварацхелия получил повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена. Травма не является слишком серьезной, поэтому, ожидается, что игрок пропустит примерно 2-4 недели.

Известно, что грузин уже начал процесс реабилитации после медицинского обследования.

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Напомним, что Хвича получил травму в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (0:1), который состоялся в минувшее воскресенье.

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Добавим, что 23-летний грузинский вингер принял участие в каждом из 15 матчей этого сезона в Серии А, отметившись 5 голами и 3 ассистами.