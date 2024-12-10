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Тренер Ювентуса не поможет клубу в матче против Венеции
Такой у него характер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ювентуса" не поможет клубу в матче против "Венеции".
Тьяго Мотта дисквалифицирован на матч Серии А. Итальянец получил красную карточку в матче против "Болоньи" на 51-й минуте.
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Таким образом, тренер пропустит ближайший матч клуба против "Венеции" и вернётся уже в Кубке Италии против "Кальяри" 17 декабря.
Напомним, "Ювентус" сыграл вничью против "Болоньи" со счётом 2:2. Туринский клуб занимает 6-е место в Серии А, набрав 27 очков
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Источник:ilBiancoNero
Опубликовал: Владислав Прийменко
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