Тренер "Ювентуса" не поможет клубу в матче против "Венеции".

Тьяго Мотта дисквалифицирован на матч Серии А. Итальянец получил красную карточку в матче против "Болоньи" на 51-й минуте.

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Таким образом, тренер пропустит ближайший матч клуба против "Венеции" и вернётся уже в Кубке Италии против "Кальяри" 17 декабря.

Напомним, "Ювентус" сыграл вничью против "Болоньи" со счётом 2:2. Туринский клуб занимает 6-е место в Серии А, набрав 27 очков