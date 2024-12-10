Полузащитника Фиорентины, потерявшего сознание во время матча с Интером, прооперировали

Полузащитника "Фиорентины", потерявшего сознание во время матча, прооперировали.

По информации Sky Italia, Эдуардо Бове сделали операцию 10 декабря. Ему вставили съёмный подкожный дефибриллятор, отвечающий за работу сердца. В ближайшие дни, вероятно, с четверга по субботу, полузащитника выпишут.

В больнице проведут обследования и Бове самостоятельно решит, по согласованию с врачами, сохранить или удалить дефибрилятор.

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Напомним, что во время матча "Фиорентина – Интер" Бове на 17-й минуте потерял сознание. Футболиста на носилках загрузили в карету скорой помощи и повезли в больницу. Матч перенесли.