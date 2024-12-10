Спортивный директор Милана подал в отставку - СМИ

Спортивный директор "Милана" Антонио Д'Оттавио подал в отставку. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Причиной такого решения стали серьезные разногласия с советником клуба Златаном Ибрагимовичем.

Д'Оттавио работал в команде с 2017 года, сначала он был руководителем скаутинга, а затем стал спортивным директором "Милана".