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Спортивный директор Милана подал в отставку - СМИ

Италия

В чем причина?

Спортивный директор Милана подал в отставку - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Милана" Антонио Д'Оттавио подал в отставку. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Причиной такого решения стали серьезные разногласия с советником клуба Златаном Ибрагимовичем.

Д'Оттавио работал в команде с 2017 года, сначала он был руководителем скаутинга, а затем стал спортивным директором "Милана".

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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