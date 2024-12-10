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Спортивный директор Милана подал в отставку - СМИ
В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Милана" Антонио Д'Оттавио подал в отставку. Об этом сообщает издание Calciomercato.
Причиной такого решения стали серьезные разногласия с советником клуба Златаном Ибрагимовичем.
Д'Оттавио работал в команде с 2017 года, сначала он был руководителем скаутинга, а затем стал спортивным директором "Милана".
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Источник:Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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