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Прошло 13 минут. Итальянские врачи рассказали о спасении футболиста Фиорентины
Герои, которые не носят плащей
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянские врачи рассказали о спасении футболиста "Фиорентины", потерявшего сознание во время матча с "Интером".
Представитель ассоциации по неотложной медицинской помощи, объяснил, как его команда отреагировала на инцидент в матче.
По его словам, все вокруг нервничали, но специалисты выполняли работу спокойно.
"Все вокруг нас были потрясены и нервничали, но мы работали спокойно; мы знали, что делать. В таких ситуациях мы не должны поддаваться эмоциям. С момента падения игрока до нашего прибытия прошло всего 30 секунд", - сказал Гини.
После прибытия врача на поле, было решено немедленно ехать в больницу. За 13 минут его доставили в отделение, которое находилось в шести км от стадиона.
"Когда приехал врач, он оценил жизненные показатели игрока, его состояние, дыхание и частоту сердечных сокращений. Вместе с врачами "Фиорентины" он сразу же решил, что необходимо немедленно ехать в больницу, и через четыре минуты Эдуардо уже был в машине скорой помощи", - рассказал представитель.
"Мы реанимировали его; полуавтоматический дефибриллятор был активирован, чтобы восстановить нормальное сердцебиение. Лечение продолжалось до тех пор, пока мы не приехали в больницу. Когда мы приехали, врач объяснил, что произошло и что сделала его команда", - вспомнил Гини.
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Напомним, что футболист "Фиорентины" Эдуардо Бове в матче с "Интером" потерял сознание.
Полузащитник перенёс операцию и его в ближайшие дни выпишут из больницы.
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