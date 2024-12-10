Прошло 13 минут. Итальянские врачи рассказали о спасении футболиста Фиорентины

Итальянские врачи рассказали о спасении футболиста "Фиорентины", потерявшего сознание во время матча с "Интером".

Представитель ассоциации по неотложной медицинской помощи, объяснил, как его команда отреагировала на инцидент в матче.

По его словам, все вокруг нервничали, но специалисты выполняли работу спокойно.

"Все вокруг нас были потрясены и нервничали, но мы работали спокойно; мы знали, что делать. В таких ситуациях мы не должны поддаваться эмоциям. С момента падения игрока до нашего прибытия прошло всего 30 секунд", - сказал Гини.

После прибытия врача на поле, было решено немедленно ехать в больницу. За 13 минут его доставили в отделение, которое находилось в шести км от стадиона.

"Когда приехал врач, он оценил жизненные показатели игрока, его состояние, дыхание и частоту сердечных сокращений. Вместе с врачами "Фиорентины" он сразу же решил, что необходимо немедленно ехать в больницу, и через четыре минуты Эдуардо уже был в машине скорой помощи", - рассказал представитель. "Мы реанимировали его; полуавтоматический дефибриллятор был активирован, чтобы восстановить нормальное сердцебиение. Лечение продолжалось до тех пор, пока мы не приехали в больницу. Когда мы приехали, врач объяснил, что произошло и что сделала его команда", - вспомнил Гини.

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Напомним, что футболист "Фиорентины" Эдуардо Бове в матче с "Интером" потерял сознание.

Полузащитник перенёс операцию и его в ближайшие дни выпишут из больницы.