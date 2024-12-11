Милан выставил ценник на одного из лидеров команды

Тео Эрнандес, несомненно, переживает свой худший момент с тех пор, как он играет в итальянском чемпионате и носит футболку "Милана". Во время поражения в Бергамо от "Аталанты", французский защитник вновь продемонстрировал игру, которая была намного ниже его стандартов. Сейчас контракт между клубом и игроком заканчивается в июне 2026 года, и переговоры между сторонами относительно его продления и пересмотра его заработной платы в размере 4,5 млн евро плюс бонусы пока не в лучшей фазе.

Кроме того, по последним сообщениям от Calcio Mercato, "Милан" готов отпустить Тео Эрнандеса, при этом установив немаленький ценник. "Россонери" могут рассмотреть продажу одного из своих ценных активов, если за 27-летнего защитника предложат не менее 50 млн евро. Среди потенциальных претендентов на француза, итальянское медиа называет "МЮ" и "Реал Мадрид".

Добавим, что в этом сезоне Тео Эрнандес провел 17 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.