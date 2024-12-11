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Монца хочет арендовать талантливого хавбека Челси

Италия

Игрок нуждается в регулярной игровой практике

Монца хочет арендовать талантливого хавбека Челси

фото - ФК Челсі

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"Монца" стремится подписать талантливого 21-летнего полузащитника лондонского "Челси" на правах аренды.

Как сообщил инсайдер Николо Скира, руководство "Монцы" уже ведет переговоры с "Челси" относительно возможной аренды Чезаре Казадеи в зимнее трансферное окно. Клубы близки к достижению соглашения.

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Напомним, что Чезаре Казадеи присоединился к "Челси" из миланского "Интера" летом 2022 года за 15 миллионов евро, но он не смог закрепиться в основной команде "синих", проведя лишь 16 игр за взрослую команду.

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По версии авторитетного портала Transfermarkt, стоимость 21-летнего итальянца оценивается в 10 миллионов евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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