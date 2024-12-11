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Два итальянских топ-клуба проявили интерес к защитнику Барселоны
Испанский гранд готов рассмотреть его возможный уход зимой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" и туринский "Ювентус" проявляют интерес к центрбеку "Барселоны" Андреасу Кристенсену.
Согласно информации от известного журналиста Руди Галетти, "Барселона" готова к его возможной продаже, поскольку каталонский клуб хочет облегчить регистрацию Дани Ольмо на вторую половину сезона. Также отмечается, что несколько английских команд тоже заинтересованы в подписании 28-летнего защитника.
Испанский гранд оценивает своего защитника в 30 миллионов евро, однако они готовы вести переговоры и за меньшую сумму трансфера, если им поступит конкретное предложение от одного из клубов.
Добавим, что действующий контракт 29-летнего Кристенсена с "Барсой" действует до июня 2026 года.
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В этом сезоне Андреас Кристенсен принял участие лишь в одном матче за "Барселону" в чемпионате Испании. Сейчас датчанин восстанавливается после серьезной травмы. Его возвращение на поле ожидается уже в следующем году.
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