Два итальянских топ-клуба проявили интерес к защитнику Барселоны

Миланский "Интер" и туринский "Ювентус" проявляют интерес к центрбеку "Барселоны" Андреасу Кристенсену.

Согласно информации от известного журналиста Руди Галетти, "Барселона" готова к его возможной продаже, поскольку каталонский клуб хочет облегчить регистрацию Дани Ольмо на вторую половину сезона. Также отмечается, что несколько английских команд тоже заинтересованы в подписании 28-летнего защитника.

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Испанский гранд оценивает своего защитника в 30 миллионов евро, однако они готовы вести переговоры и за меньшую сумму трансфера, если им поступит конкретное предложение от одного из клубов.

Добавим, что действующий контракт 29-летнего Кристенсена с "Барсой" действует до июня 2026 года.

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В этом сезоне Андреас Кристенсен принял участие лишь в одном матче за "Барселону" в чемпионате Испании. Сейчас датчанин восстанавливается после серьезной травмы. Его возвращение на поле ожидается уже в следующем году.