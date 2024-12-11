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Наполи и Бетис готовы сделать первое предложение по бывшему защитнику Шахтера

Италия

Бразилец может вернуться в Европу

Наполи и Бетис готовы сделать первое предложение по бывшему защитнику Шахтера

Фото: scinternacional

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Бывший защитник донецкого "Шахтера" Витао может снова оказаться в Европе.

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, "Наполи" и "Реал Бетис" планируют сделать первое предложение по 24-летнему бразильскому защитнику "Интернасьонала" Витао. Клубы готовы предложить 8 миллионов евро за игрока.

В этом сезоне Витао провел 51 матч в составе бразильского "Интера", отметившись одним голом и одним ассистом. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость сейчас оценивается в 9 миллионов евро.

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Напомним, что Витао присоединился к "Шахтеру" в 2019 году, проведя за клуб 36 матчей в течение трех сезонов. В 2022 году бразилец был отдан в аренду, а уже в июле 2024 года он окончательно перешел в "Интернасьонал" на правах свободного агента.

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Бетис (Севилья) Наполи Интернасьонал (Порту-Алегри) Витао
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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