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Интер не смог вовремя вернуться домой после матча ЛЧ против Байера
Что случилось?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Неприятный инцидент произошел с футболистами "Интера" после матча Лиги чемпионов против "Байера". Из-за технических проблем с самолетом команда была вынуждена провести еще одну ночь в Германии.
После поражения 1:0 от немецкого клуба, футболисты "Интера" отправились в аэропорт, чтобы вернуться в Милан. Но на взлетной полосе их самолет сломался. После четырехчасового ожидания стало понятно, что команда остается в Германии.
Такая задержка с возвращением "Интера" в Италию внесла некоторые коррективы в подготовку команды к следующему матчу Серии А против "Лацио".
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