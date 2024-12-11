Интер не смог вовремя вернуться домой после матча ЛЧ против Байера

Неприятный инцидент произошел с футболистами "Интера" после матча Лиги чемпионов против "Байера". Из-за технических проблем с самолетом команда была вынуждена провести еще одну ночь в Германии.

После поражения 1:0 от немецкого клуба, футболисты "Интера" отправились в аэропорт, чтобы вернуться в Милан. Но на взлетной полосе их самолет сломался. После четырехчасового ожидания стало понятно, что команда остается в Германии.

Такая задержка с возвращением "Интера" в Италию внесла некоторые коррективы в подготовку команды к следующему матчу Серии А против "Лацио".