  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер не смог вовремя вернуться домой после матча ЛЧ против Байера
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер не смог вовремя вернуться домой после матча ЛЧ против Байера

Италия

Что случилось?

Интер не смог вовремя вернуться домой после матча ЛЧ против Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Неприятный инцидент произошел с футболистами "Интера" после матча Лиги чемпионов против "Байера". Из-за технических проблем с самолетом команда была вынуждена провести еще одну ночь в Германии.

После поражения 1:0 от немецкого клуба, футболисты "Интера" отправились в аэропорт, чтобы вернуться в Милан. Но на взлетной полосе их самолет сломался. После четырехчасового ожидания стало понятно, что команда остается в Германии.

Такая задержка с возвращением "Интера" в Италию внесла некоторые коррективы в подготовку команды к следующему матчу Серии А против "Лацио".

Читайте такжеФиаско Шахтера, первые поражения Интера и Аталанты, изменения в структуре Динамо. Главные новости за 10 декабря.
По теме
yellow-arrow
Наполи и Бетис готовы сделать первое предложение по бывшему защитнику Шахтера
yellow-arrow
Арсенал может подписать звезду Ювентуса
yellow-arrow
Фиорентина следит за вингером баскского Атлетика
Интер (Милан) Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости