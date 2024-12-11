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Тренер Ювентуса отреагировал на сравнение с Массимилиано Аллегри

Италия
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Меня ничего не беспокоит (с)

Тренер Ювентуса отреагировал на сравнение с Массимилиано Аллегри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта отреагировал на сравнение с бывшим наставником команды Массимилиано Аллегри.

"Меня ничего не беспокоит. Я прекрасно принимаю критику, но я не буду вступать в эту историю. Я сосредоточен только на своей работе: совершенствовании команды и помощи своим игрокам. Остальное не имеет значения", - сказал специалист.

"Ювентус" сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Мотты имеют 27 очков.

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Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Тьяго Мотта
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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