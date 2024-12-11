Тренер Ювентуса отреагировал на сравнение с Массимилиано Аллегри

Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта отреагировал на сравнение с бывшим наставником команды Массимилиано Аллегри.

"Меня ничего не беспокоит. Я прекрасно принимаю критику, но я не буду вступать в эту историю. Я сосредоточен только на своей работе: совершенствовании команды и помощи своим игрокам. Остальное не имеет значения", - сказал специалист.