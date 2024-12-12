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Милан хочет подписать молодую звезду Фейеноорда

Италия

Роттердамцы готовы рассмотреть предложения по этому игроку

Милан хочет подписать молодую звезду Фейеноорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер Анис Хадж-Мусса этим летом присоединился к "Фейеноорду". Голевое чутье алжирца в сочетании с умением умно действовать в штрафной соперника, привлекло внимание топ-клубов Европы.

По информации Fichajes, "Милан" видит в нем идеальную возможность усилить свою атаку молодым и перспективным игроком. Однако цена на игрока значительно выросла, превысив по последним оценкам 10 миллионов евро. Такая эволюция отражает не только его результативность, но и растущий спрос на нападающих с его уровнем эффективности и потенциалом для роста. Переговоры, в случае успеха, обещают быть интенсивными, поскольку "Фейеноорд" готов получить значительную прибыль от его трансфера.

Добавим, что в этом сезоне Анис Хадж-Мусса провел 16 матчей, где отметился 6 голами и одним ассистом.

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Фейеноорд (Роттердам) Милан
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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