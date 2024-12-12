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Центрбек Ювентуса близок к подписанию нового контракта с клубом

Италия

Продолжаются переговоры

Центрбек Ювентуса близок к подписанию нового контракта с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Ювентуса" Федерико Гатти хорошо сыграл против "Манчестер Сити" в ЛЧ, что не осталось незамеченным руководством туринского клуба.

По данным Іlbianconero, "Ювентус" близок к подписанию нового долгосрочного контракта с Гатти. Переговоры о продлении соглашения продолжаются уже некоторое время - новый контракт будет рассчитан до 2029 года, с возможностью продления еще на один год.

Федерико в текущем сезоне сыграл 18 матчей - 1444 минуты.

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Ювентус (Турин) Федерико Гатти
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Источник:
Іlbianconero
Опубликовал: Екатерина Власова
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