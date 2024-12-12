  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Капитан Ромы может перейти в турецкий гранд
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Ромы может перейти в турецкий гранд

Италия

Пеллегрини может сменить клубную прописку

Капитан Ромы может перейти в турецкий гранд

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини может покинуть свой клуб. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

"Галатасарай" заинтересован в подписании итальянского полузащитника. Турецкий клуб готов сделать предложение уже в январское трансферное окно, или же дождаться лета.

Стоимость трансфера Пеллегрини оценивается в 22 миллиона евро, а его контракт с "Ромой" рассчитан до лета 2026 года.

Читайте такжеШахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Зинченко vs Миколенко и дерби Манчестера. Расписание футбола на 9 – 15 декабря
По теме
yellow-arrow
Шевченко и еще две легенды Милана введены в Зал славы клуба
yellow-arrow
Центрбек Ювентуса близок к подписанию нового контракта с клубом
yellow-arrow
Звездный игрок Ювентуса отметился юбилейным голом в сезоне в матче против Манчестер Сити
Галатасарай (Стамбул) Лоренцо Пеллегрини Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
corriere dello sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости