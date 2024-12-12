Капитан Ромы может перейти в турецкий гранд

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини может покинуть свой клуб. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

"Галатасарай" заинтересован в подписании итальянского полузащитника. Турецкий клуб готов сделать предложение уже в январское трансферное окно, или же дождаться лета.

Стоимость трансфера Пеллегрини оценивается в 22 миллиона евро, а его контракт с "Ромой" рассчитан до лета 2026 года.