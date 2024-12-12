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Капитан Ромы может перейти в турецкий гранд
Пеллегрини может сменить клубную прописку
shakhtar.com
Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини может покинуть свой клуб. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
"Галатасарай" заинтересован в подписании итальянского полузащитника. Турецкий клуб готов сделать предложение уже в январское трансферное окно, или же дождаться лета.
Стоимость трансфера Пеллегрини оценивается в 22 миллиона евро, а его контракт с "Ромой" рассчитан до лета 2026 года.
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Источник:corriere dello sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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