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Хавбека Фиорентины выписали из больницы

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Хавбека Фиорентины выписали из больницы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Фиорентины" Эдоардо Бове, который 1 декабря потерял сознание во время матча Серии А против "Интера", был выписан из больницы.

22-летний футболист провел в больнице "Кареджи" почти две недели, проходя интенсивную реабилитацию после серьезного инцидента.

Напомним, что во время матча с "Интером" Бове внезапно потерял сознание и упал. Ему оказали первую медицинскую помощь, а затем футболиста срочно госпитализировали. Диагностика показала, что у Эдоардо произошла остановка сердца.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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