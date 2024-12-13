Хавбека Фиорентины выписали из больницы

Полузащитник "Фиорентины" Эдоардо Бове, который 1 декабря потерял сознание во время матча Серии А против "Интера", был выписан из больницы.

22-летний футболист провел в больнице "Кареджи" почти две недели, проходя интенсивную реабилитацию после серьезного инцидента.

Напомним, что во время матча с "Интером" Бове внезапно потерял сознание и упал. Ему оказали первую медицинскую помощь, а затем футболиста срочно госпитализировали. Диагностика показала, что у Эдоардо произошла остановка сердца.