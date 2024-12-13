Серия А. Торино вспомнил, что когда-то был среди лидеров

Серия А. 16-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Торино" 0:1

Гол: Адамс 70

В начале сезона обе команды шли гораздо выше, чем сейчас. "Торино" после пятого тура и вовсе занимал первое место в Серии А. С тех пор он сильно покатился, набрал лишь пять очков в десяти турах, в шести перед выездом в Эмполи не победив. Но на этот раз наконец-то сумел победить. И оказывается, что в хорошем периоде - лишь одно поражение в четырех последних турах.

Сам "Эмполи" побеждал в последнее время в лиге редко - две победы в десяти турах при четырех ничьих и четырех поражениях. Но это ведь лучшие показатели, чем у "Торо". Да и требования к тосканцам, в предыдущем сезоне выжившим в Серии А лишь в последнем туре, меньшие. Им очень удобно в середине турнирной таблицы. Возможно, потому сегодня не боролись от ножа.

Владел мячом "Эмполи" в матче чаще - 59 процентов времени. И начал создавать первым. Милинкович-Савич отбивал удары Анжорина и Коломбо. Хотя Риччи ответил, и с гораздо более перспективной позиции. Васкес отбил. А Коко замкнул головой угловой из вратарской немного неточно.

Во втором тайме Какаче, защитник хозяев, замкнул ногой из вратарской немного неточно, и это уже было отличной упущенной возможностью. За которую минут через 16 "Эмполи" был наказан. Адамс вышел на замену лишь за шесть минут до того и поймал Васкеса, перебросив его практически из центрального круга. После чего "Эмполи" даже ни разу не пробил по воротам.

"Торино" выходит на 11-ое место и сравнивается по очкам с "Эмполи", который на десятом.